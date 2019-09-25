Başbakan Boris Jonhson'dan muhalefete rest: ya beni devirin ya da Brexit'i gerçekleştireyim

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentonun içinde bulunduğu çıkmazın erken seçimle aşılacağını belirtti ve muhalefete hükümetine yönelik güven oyu önergesi vermesi çağrısında bulundu.



New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) toplantısından dönerek ayağının tozuyla "öfkeli" parlamenterlerin karşısına çıkan Johnson "ya beni devirin ya da Brexit'i gerçekleştirmeme izin verin diye konuştu.