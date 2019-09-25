Son Dakika Haberleri: Başbakan Boris Jonhson'dan muhalefete rest: ya beni devirin ya da Brexit'i gerçekleştireyim
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Başbakan Boris Jonhson'dan muhalefete rest: ya beni devirin ya da Brexit'i gerçekleştireyim

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentonun içinde bulunduğu çıkmazın erken seçimle aşılacağını belirtti ve muhalefete hükümetine yönelik güven oyu önergesi vermesi çağrısında bulundu

Başbakan Boris Jonhson'dan muhalefete rest: ya beni devirin ya da Brexit'i gerçekleştireyim, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentonun içinde bulunduğu çıkmazın erken seçimle aşılacağını belirtti ve muhalefete hükümetine yönelik güven oyu önergesi vermesi çağrısında bulundu.


New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) toplantısından dönerek ayağının tozuyla "öfkeli" parlamenterlerin karşısına çıkan Johnson "ya beni devirin ya da Brexit'i gerçekleştirmeme izin verin diye konuştu.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:45 
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