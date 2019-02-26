Başbakan Bouffier Cilt Kanserine Yakalandı

OCAK ayında üçüncü kez Hessen Eyalet Başbakanlık koltuğuna oturan 67 yaşındaki Bouffier'e, burnundaki bir şikayet üzerine cilt kanserine yakalandığı teşhisi konuldu.

OCAK ayında üçüncü kez Hessen Eyalet Başbakanlık koltuğuna oturan 67 yaşındaki Bouffier'e, burnundaki bir şikayet üzerine cilt kanserine yakalandığı teşhisi konuldu. Bouffier kemoterapi tedavisi boyunca da başbakanlık görevini sürdürecek. Siyasetle ilgilenen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Bouffier, hukuk eğitimi aldı. Bouffier'in ilk evliliğinden bir kızı, ikinci evliliğinden ise iki oğlu var. Bouffier'in eşi Ursula Bouffier de CDU üyesi bir politikacı. Bouffier'in bir oğlu da siyasetle ilgileniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Köprü ve Otoyollar Para Bastı

2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi

Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı