Son Dakika Haberleri: Başbakan Bouffier Cilt Kanserine Yakalandı

Başbakan Bouffier Cilt Kanserine Yakalandı

1 saat önce

OCAK ayında üçüncü kez Hessen Eyalet Başbakanlık koltuğuna oturan 67 yaşındaki Bouffier'e, burnundaki bir şikayet üzerine cilt kanserine yakalandığı teşhisi konuldu.

Başbakan Bouffier Cilt Kanserine Yakalandı, System.String[]
OCAK ayında üçüncü kez Hessen Eyalet Başbakanlık koltuğuna oturan 67 yaşındaki Bouffier'e, burnundaki bir şikayet üzerine cilt kanserine yakalandığı teşhisi konuldu. Bouffier kemoterapi tedavisi boyunca da başbakanlık görevini sürdürecek. Siyasetle ilgilenen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Bouffier, hukuk eğitimi aldı. Bouffier'in ilk evliliğinden bir kızı, ikinci evliliğinden ise iki oğlu var. Bouffier'in eşi Ursula Bouffier de CDU üyesi bir politikacı. Bouffier'in bir oğlu da siyasetle ilgileniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:55 

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