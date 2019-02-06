Son Dakika Haberleri: Başbakan Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'nda Ayine Katıldı

Başbakan Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'nda Ayine Katıldı

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu içindeki kilisede Fener Rum Partiği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

Başbakan Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'nda Ayine Katıldı, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu içindeki kilisede Fener Rum Partiği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı. Ardından okul arazisini gezen Çipras, bahçeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Fener Rum Partiği Bartholomeos ile birlikte ağaç dikti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'nun içindeki kilisede ayine katıldı. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Düzenlenen ayinin ardından Yunan Başbakan okul arazisini gezdi. Çipras burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Patrik Bartholomeos ile birlikte okul bahçesine ağaç dikti. Başbakan Çipras daha sonra beraberindekilerle okulu ve sınıfları gezdi. Çipras'ın ziyareti sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:32 Kaynak: İHA

Yunanistan, Bartholomeos, Heybeliada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu

Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması Son Dakika! Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:30:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başbakan Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'nda Ayine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]