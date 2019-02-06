Başbakan Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'nda Ayine Katıldı
1 saat önce
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu içindeki kilisede Fener Rum Partiği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.
Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
, Heybeliada
Ruhban Okulu içindeki kilisede Fener Rum Partiği Bartholomeos
'un yönettiği ayine katıldı. Ardından okul arazisini gezen Çipras, bahçeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve Fener Rum Partiği Bartholomeos ile birlikte ağaç dikti.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'nun içindeki kilisede ayine katıldı. Ayini Fener Rum Patriği
Bartholomeos yönetti. Düzenlenen ayinin ardından Yunan Başbakan okul arazisini gezdi. Çipras burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Patrik Bartholomeos
ile birlikte okul bahçesine ağaç dikti. Başbakan Çipras daha sonra beraberindekilerle okulu ve sınıfları gezdi. Çipras'ın ziyareti sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:32 Kaynak: İHA
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