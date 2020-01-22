Başbakan Diyab'ın ilk mesajı:

Lübnan'ın yeni Başbakanı Hassan Diyab, "Bu hükümet, belirli bir grubun değil, tüm Lübnanlıların ulusal kurtarma hükümetidir." dedi.

Lübnan'da ekonomik kriz karşıtı halk gösterileri neticesinde istifa eden hükümetin yerine, dün akşam kurulan Diyab hükümeti, bugün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda alınan kararlar, basın toplantısında Bakanlar Kurulu Sekreteri Mahmud Mekiyye tarafından okundu. Hükümetin eylem planını hazırlamak üzere Başbakan Diyab'ın liderlik edeceği bir komitenin oluşturulduğu bilgisini paylaşan Mekiyye, Maliye, Dışişleri, Adalet ve Ekonomi ile diğer bazı bakanlardan oluşan komitenin cuma günü ilk toplantısını yapacağını ifade etti.

Yeni başbakanın açıklamaları

Başbakan Diyab da Lübnan'da tüm alanlarda durumun kritik olduğunu ve hükümetin bütün üyelerinin birbirleriyle uyumlu çalışması gerektiğini söyledi.

Lübnan tarihinin en zor ve tehlikeli döneminden geçtiklerine işaret eden Diyab, demokrasiyi korumanın önemine dikkati çekerek, "Bu hükümet, belirli bir grubun değil, tüm Lübnanlıların ulusal kurtarma hükümetidir." dedi.

Diyab, "Lübnanlıların umutları tükeniyor ve çöküşün önüne geçme talebiyle çığlık atma hakkına sahipler. Bizim de felaketin etkilerini hafifletmemiz gerekir." diye konuştu.

Kendilerinin siyasi bir hükümet olmadıkları ve hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışacaklarını söyleyen Diyab, "eski hükümetlerden farklı" olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı'nın mesajları

Mekiyye'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Avn da toplantıda, yeni hükümete halkın güvenini kazanmak için yoğun çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Bunun için de, ekonomik krize çözüm bulunmasını talep eden Avn, "Ekonomik durumun düzeltilmesinin yanı sıra uluslararası toplumun Lübnan kurumlarına olan güvenini yeniden sağlamak ve geleceğinden endişe duyan vatandaşları rahatlatmak için çalışmak gerek." dedi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havaleleri askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.