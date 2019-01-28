Son Dakika Haberleri: Başbakan Hamdallah Görevi Mahmud Abbas'a Devretti

Başbakan Hamdallah Görevi Mahmud Abbas'a Devretti

35 dakika önce

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, hükümet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı.

Başbakan Hamdallah Görevi Mahmud Abbas'a Devretti, System.String[]
Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, hükümet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı. Fetih Hareketi Merkez Komitesinin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde dün tavsiye kararı almasının ardından Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, hükümet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı. Açıklama, Filistin Hükümet Sözcüsü Yussef al-Mahmud tarafından yapıldı. Mahmud, "Hamdallah hükümeti Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a devretti" dedi. Sözcü, Batı Şeria merkezli hükümetin yeni hükümet kurulması yönünde dün alınan tavsiye kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Rami Hamdallah, 2 Haziran 2013'te Abbas tarafından eski başbakan Selam Feyyad'ın yerine atanmış, 6 Haziran 2013'te de resmen göreve başlamıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Filistin, Hükümet, Mahmud Abbas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı

Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur Gazeteci Talat Atilla'nın "Abdullah Gül'ü Öldürmek İstiyorlar" Haberi Yayından Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 15:56:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başbakan Hamdallah Görevi Mahmud Abbas'a Devretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]