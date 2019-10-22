Son Dakika Haberleri: "Başbakan istifa ederse kaos çıkar"
Son Dakika Güncel 'Başbakan istifa ederse kaos çıkar'

"Başbakan istifa ederse kaos çıkar"

1 saat önce

Irak'ta eski Başbakanlardan, Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, hükümet karşıtı gösteriler karşısında Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesinin çözüm olmayacağını ve bunun ülkede kaosa yol açacağını söyledi.

Irak'ta eski Başbakanlardan, Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, hükümet karşıtı gösteriler karşısında Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesinin çözüm olmayacağını ve bunun ülkede kaosa yol açacağını söyledi.

Allavi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluklar ve kamu hizmeti yetersizliğine karşı 1 Ekim'de başlayıp yaklaşık bir hafta süren gösteriler sırasında hükümet güçlerinin şiddet kullanmasını kabul etmediklerini belirten Allavi, "25 Ekim'de yapılması planlanan gösterilerde söz konusu şiddet tekrar kullanılırsa hükümet ve siyasette bir dakika durmaz, çekiliriz." dedi.

Tutuklu göstericilerin durumuna ilişkin Abdulmehdi ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Allavi, Başbakan'dan 2 gün içinde tutuklu bulunanların serbest bırakılacağı sözünü aldığını açıkladı.

Allavi, gösteriler karşısında Başbakan Abdulmehdi'nin istifasını bekleyip beklemediklerine dair soru üzerine, "Hükümet başkanının istifa etmesi çözüm olmaz. Başbakan istifa ederse kaos çıkar. İstifadan ziyade, göstericilere karşı şiddet kullananların cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Iraklı diğer liderlerin anayasa değişikliği çağrılarına katılan Allavi, mevcut anayasanın halkın çıkarına hizmet etmediğini belirterek bazı maddelerinin gözden geçirilmesini istedi.

"Hariri'ye 'istifa etme' dedim"

İyad Allavi, basın toplantısında, Lübnan'daki gösterilerden dolayı Başbakan Saad Hariri'nin istifa ihtimalini de değerlendirdi. Allavi, şunları söyledi:

"Lübnan Başbakanı Hariri'yi aradım ve istifa etmemesi tavsiyesinde bulundum. Kendisine 'istifa edersen sokaktaki insanların durumu ne olacak?' dedim."

Irak'ın başkenti Bağdat ve bazı güney kentlerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle halkın 25 Ekim'de yeniden sokağa çıkacağı belirtiliyor. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden sık sık çağrılar yapılıyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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