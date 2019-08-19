Son Dakika Haberleri: Başbakan Johnson, Merkel ve Makron'la Brexit'i görüşecek
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Başbakan Johnson, Merkel ve Makron'la Brexit'i görüşecek

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu hafta yapacağı ziyaretlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron'a Brexit mesajını iletecek.

Başbakan Johnson, Merkel ve Makron'la Brexit'i görüşecek, System.String[]
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu hafta yapacağı ziyaretlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron'a Brexit mesajını iletecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sözcüsü, başbakanın bu hafta, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron'la görüşeceğini ve kendilerine Brexit mesajını ileteceğini bildirdi. Sözcü, "Başbakan'ın G7 zirvesinden önce, Fransa ve Almanya liderleriyle telefonda yaptığı görüşmeleri yüz yüze konuşmanın önemli olduğuna inanıyor. Liderler dış politika ve güvenlik meseleleri gibi konuları da görüşecekler ancak Brexit ikili görüşmelerin önemli bir bölümünü oluşturacak" dedi. - LONDRA
Angela Merkel, Almanya, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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