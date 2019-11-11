Son Dakika Haberleri: Başbakan Merkel, ülkedeki antisemitizm ve ırkçılık konusunda uyardı
Son Dakika Güncel Başbakan Merkel, ülkedeki antisemitizm ve ırkçılık konusunda uyardı

Başbakan Merkel, ülkedeki antisemitizm ve ırkçılık konusunda uyardı

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde hiç kimsenin dininden veya kökeninden dolayı kendisini aşağılanmış veya dışlanmış hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Merkel, ülkedeki antisemitizm ve ırkçılık konusunda uyardı, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde hiç kimsenin dininden veya kökeninden dolayı kendisini aşağılanmış veya dışlanmış hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Merkel, başkent Berlin'de Başbakanlıkta düzenlenen Ulusal Uyum Ödülü Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkedeki ırkçı saldırılara dikkat çekti.


Almanya'da çok fazla antisemitik ve ırkçı olayların olduğunu belirten Merkel, bu durumun ülkeye yeni gelenler arasında huzursuzluğa yol açtığını belirtti.


Merkel, ülkede yaşayan herkesin temel değerlere riayet etmesi durumunda insan onurunun korunabileceğini vurgulayarak, "Aksi halde mutlu bir ülke olamayız." dedi.


Halle kentinde geçen ay bir sinagoga yönelik yapılan saldırının Almanya için bir utanç olduğunu vurgulayan Merkel, "Hiç kimse dininden veya kökeninden dolayı kendisini aşağılanmış veya dışlanmış hissetmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Uyum Ödülü ile entegrasyon alanında yapılan çalışmalara dikkat çekildiğini ifade eden Merkel, Almanya'ya gelen insanların yetenekleriyle topluma katkı sağladıklarını kaydetti.

Ulusal Uyum Ödülü bu yıl, geldikleri ülkelerde eczacılık okuyan veya eczacı olarak çalışan mültecilere yönelik çalışmalar yapan "Gelecek için Eczacılar" projesine verildi.


Başbakan Merkel ödülü, projeyi yürüten Rheinland-Pfalz Eczacılar Odası Başkanı Andreas Kiefer'e verdi.

Angela Merkel, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:16 Kaynak: AA
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