Başbakan Orban'dan NATO Açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin NATO üyeliğini önemli gördüğünü ama Macaristan'ın güvenliğinin sadece NATO'ya dayandırılamayacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin NATO üyeliğini önemli gördüğünü ama Macaristan'ın güvenliğinin sadece NATO'ya dayandırılamayacağını söyledi.



Başbakan Orban, Macaristan'da yayımlanan Figyelö dergisine verdiği röportajda Macaristan'ın dış politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Orban, Macaristan'ın savunma gücünü geliştirmek istediğini, bu kapsamda Macaristan'ın eskiyen hava savunma gücünün yerine ABD'den yeni hava savunma sistemi satın almak istediğini ve bu konuda ABD ile mutabakata vardıklarını belirtti.



Belirlenen plan kapsamında orduyu modernize ettiklerini, söz konusu süreç sonunda Macar ordusunun ciddi bir güce sahip olacağını vurgulayan Orban, "Ben de NATO'yu önemli gören kişiler arasındayım ancak Macaristan'ın güvenliğinin NATO'ya dayandırılması gerektiği şeklindeki görüşü paylaşmıyorum. Saldırıları kendi gücümüzle de bertaraf edebilmeliyiz." ifadesini kullandı.



Orban, Macaristan'ın egemenliğine büyük önem verdiklerini, ABD ile 1990'lı yıllarda imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını ülkesinin egemenliğine zarar vermeden yenilediklerini söyledi.



Macaristan'ın bu adımları hakkında Rusya'nın ne düşündüğü şeklinde bir soruya ise Orban, Macaristan'ın Rusya ile ilişkilerini önemsediklerini ama Macaristan'ın askeri güvenliğinin ilk sırada yer aldığını ifade etti.



Orban, Macaristan'ın Çin ile yakınlaştığı şeklindeki eleştiriler hakkında ise söz konusu eleştirilerin ciddiyetten uzak olduğunu belirtti, Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki ticaret hacminin sadece yüzde 1,2'lik oranının Macaristan ile Çin arasında gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim

İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı

Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma

Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı