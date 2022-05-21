Başbakan: Pakistan, Çin ile Dostluk ve Karşılıklı Güveni Yeni Zirvelere Taşımak İstiyor - Son Dakika
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Başbakan: Pakistan, Çin ile Dostluk ve Karşılıklı Güveni Yeni Zirvelere Taşımak İstiyor

21.05.2022 17:57
Başbakan: Pakistan, Çin ile Dostluk ve Karşılıklı Güveni Yeni Zirvelere Taşımak İstiyor

İSLAMABAD, 21 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb'in aktardığına göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Cumartesi günü, Pakistan'ın karşılıklı ortaklığa daha fazla güç kazandırmak için Çin ile dostluğu ve karşılıklı güveni her zaman yeni zirvelere...

İSLAMABAD, 21 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb'in aktardığına göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Cumartesi günü, Pakistan'ın karşılıklı ortaklığa daha fazla güç kazandırmak için Çin ile dostluğu ve karşılıklı güveni her zaman yeni zirvelere yükseltme arzusu taşıdığını söyledi. Aurangzeb, Çin ile Pakistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 71. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Çin'in Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Şerif'in mektubunu okudu. Şerif, mektubunda Çin-Pakistan ilişkileri yolculuğunun uzun ve istikrarlı geçtiğini ve sürekli güç kazandığını belirtti.

Başbakan, iki ülke arasındaki ilişkiyi, tüm alanları kapsayan bir ilişki haline getirmek için karşılıklı güvenin geliştirilmesi gerektiğini söyledi ve böylece Pakistan'ın yanı sıra diğer ülkelerin de "her zaman güvendiği ve zor zamanlarda da dost olan Çin'in yüceliğinden" yararlanabileceğini ifade etti. Sadece Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) mevcut projelerini hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni projelerin yürürlüğe girmesini de sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Şerif, Pakistan'da çalışan Çinlilere güvenlik sağlamak için tüm güvenlik altyapısını doğrudan izlediğini söyledi ve Çin vatandaşlarına yönelik saldırıların suçlularını adalete teslim etme sözü verdi.

Başbakan daha sonra da Twitter'da "Çin ile ilişkimiz son 71 yılda demirden bir kardeşliğe dönüştü. Bu (zor zamanlarda da süren) kapsamlı stratejik ortaklık zamana direndi ve bölgede ve ötesinde bir istikrar faktörü olarak ortaya çıktı." dedi. Başbakan, Çin ile Pakistan arasındaki ilişkilerin ve halklar arasındaki temasın, bölgesel refah getiren bir düzeye ulaşmakla kalmadığını, aynı zamanda bu ilişkinin Pakistan'a refah, ekonomik kalkınma ve insani gelişme getirdiğini gösterdiğini söyledi. Çin'in Pakistan Büyükelçiliği'nin Maslahatgüzarı Pang Chunxue de, Çin'in komşu ülkelerle olan diplomasisinde Pakistan ile olan bağlarını her zaman bir öncelik olarak gördüğünü ve Pakistan'ı ulusal egemenlik ve güvenliğini savunma, birliğini sürdürme istikrar, kalkınma ve refah elde etme konularında güçlü bir şekilde destekleyeceğini söyledi.

Pang, Çin ve Pakistan'ın ticaret, yatırım, tarım, sağlık, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Pang, Çin'in Pakistan'ın sanayileşmeyi hızlandırmasına ve CPEC'in yüksek kaliteli gelişimini ortaklaşa uygulamasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi. "İki ülke arasındaki halklar arası alışverişler o kadar derine kök salmış ki, Çin-Pakistan dostluğunu ve işbirliğini baltalamaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahküm olduğuna inanıyoruz" diyen Pang, "İki tarafın ortak çabalarıyla yeni ve ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasında sağlam adımlar atılacaktır." dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, DOST Partisi, Başbakan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başbakan: Pakistan, Çin ile Dostluk ve Karşılıklı Güveni Yeni Zirvelere Taşımak İstiyor - Son Dakika


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