Son Dakika Haberleri: Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)
Son Dakika Güncel Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1) - Son Dakika

Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)

6 saat önce

AFAD ve UMKE ekipleri Diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gelişi Edi Rama'nın ekiplerle tokalaşması Edi Rama'nın konuşması ARNAVUTLUK - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)...

AFAD ve UMKE ekipleri

Diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gelişi

Edi Rama'nın ekiplerle tokalaşması

Edi Rama'nın konuşması ARNAVUTLUK - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin konakladığı Dıraç'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal tesislerini ziyaret etti.

Başbakan Rama'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ziyareti (1)

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Arnavutluk, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:55 Kaynak: AA
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