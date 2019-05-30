Başbakan Söder'den kahraman Kenan'a 'Onur Madalyası'

HÜKÜMET binasının Antiquarium salonunda yapılan törende konuşan Başbakan Söder, küçük kahraman Kenan'a övgüler yağdırdı.

HÜKÜMET binasının Antiquarium salonunda yapılan törende konuşan Başbakan Söder, küçük kahraman Kenan'a övgüler yağdırdı. "O küçük ama yaptığı iş büyük" diyen Söder, Kenan'a hem takdirname hem de Bavyera Hükümeti Onur Madalyası verdi.



Münih Başkonsolosu Mehmet Güney de Kenan'ı tören sırasında yalnız bırakmadı. Kenan'ın annesi Tuğba Büyükhan ile Celil Büyükhan da çocukları ile gurur duyduklarını söylediler. Törende Kenan'ın yanı sıra, Bavyera'da çeşitli alanlarda başarı sağlayanlar da onurlandırılırken, Alman televizyonları Kenan ile röportaj yaptı. Kenan'a ilk ödülünü 23 Nisan kutlamaları sırasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından verilmişti. Nürnberg polisi de 10'uncu yaş gününde Kenan'a bir sürpriz yaparak ona kahramanlık sertifikası verip, devriye aracı ile gezdirmişti.

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