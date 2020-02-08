Başbakan Tatar'dan Akıncı'ya sert tepki - Son Dakika
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Başbakan Tatar'dan Akıncı'ya sert tepki

6 saat önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Akıncı halkımızın güvenliğine, geleceğine yarar sağlamak yerine zarar vermektedir" dedi.

Başbakan Tatar'dan Akıncı'ya sert tepki, System.String[]

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Akıncı halkımızın güvenliğine, geleceğine yarar sağlamak yerine zarar vermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz Gazetesi The Guardian'daki röportajını eleştiren Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Akıncı'nın açıklamalarını "seçimi kazanmaya yönelik" ve "yanlış" olarak niteledi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tatar, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı'nın buna rağmen Türkiye'nin KKTC'yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı'yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir" dedi.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye her zaman kardeşçe, samimi bir işbirliği içinde olmalı, Kıbrıs konusunu birlikte yürütmelidir. Bunun başka türlüsü, ulusumuzun, halkımızın zararınadır. Ne yazık ki Sayın Akıncı bu çizgiden çok uzaklardadır ve bize göre halkımızın güvenliğine, geleceğine yarar sağlamak yerine zarar vermektedir. Bunun en son örneği, Sayın Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir. Sayın Akıncı maalesef Kıbrıs sorunun çözümü konusunda Türkiye tarafından gösterilen anlayış ve çabaları gözardı etmekte ve nerdeyse Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni vilayet haline getirmeye çalışmakla suçlamaktadır. Sayın Akıncı'nın olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye'ye yönelik eleştireler yöneltmesinin seçimleri kazanma niyetli olsa da son derece yanlıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı'nın buna rağmen Türkiye'nin KKTC'yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı'yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir."

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Mustafa Akıncı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
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