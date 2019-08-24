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Başbakan Tatar, Türkiye'ye gidiyor

1 saat önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, şehit aileleri ve malul gaziler derneklerinin düzenlediği ortak etkinlikte konferans vermek ve Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere yarın sabah Türkiye'ye gidiyor.

Başbakan Tatar, Türkiye'ye gidiyor, System.String[]

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, şehit aileleri ve malul gaziler derneklerinin düzenlediği ortak etkinlikte konferans vermek ve Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere yarın sabah Türkiye'ye gidiyor.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar bir dizi temaslardan bulunmak üzere Türkiye'ye gidiyor. Konya'da "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de neler oluyor" konulu konferans verecek Tatar, Muş, Ahlat ve Malazgirt'te anma etkinliklerine konuk olacak. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre Tatar, yarın sabah 08.20'de Ercan Havaalanı'ndan Ankara'ya hareket edecek.


Başbakan Tatar, karayoluyla Ankara'dan Konya'ya geçecek ve orada çeşitli temaslarda bulunacak. Tatar, Mevlana Kültür Merkezi'nde "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de neler oluyor" konulu konferans verecek. Tatar, buradaki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geçecek.


Tatar, Pazartesi sabah charter uçuşla İstanbul'dan Muş'a geçecek. Okçular Vakfı'nın davetlisi olan Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Muş'ta gerçekleşecek Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü etkinliklerine konuk olacak. Başbakan Tatar, Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek etkinliklere de katılacak.


Tatar ve beraberindeki heyet, pazartesi akşamı KKTC'ye dönecek. - LEFKOŞA

Malazgirt, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:44 Kaynak: İHA
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