Başbakan Theresa May: Brexit gerçekleşemeyebilir
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den ayrılık anlaşmasının bugün kabul edilmemesi durumunda Brexit'in gerçekleşemeyebileceğini söyledi.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, AB
'den ayrılık anlaşmasının bugün kabul edilmemesi durumunda Brexit'in gerçekleşemeyebileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:10
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