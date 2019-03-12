Son Dakika Haberleri: Başbakan Theresa May: Brexit gerçekleşemeyebilir

Başbakan Theresa May: Brexit gerçekleşemeyebilir

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den ayrılık anlaşmasının bugün kabul edilmemesi durumunda Brexit'in gerçekleşemeyebileceğini söyledi.

Başbakan Theresa May: Brexit gerçekleşemeyebilir, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den ayrılık anlaşmasının bugün kabul edilmemesi durumunda Brexit'in gerçekleşemeyebileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:10 

Avrupa Birliği, İngiltere, Theresa May, Ekonomi
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