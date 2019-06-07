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Başbakanlar 'otomobili yeniden icat etmek' için buluştu

9 dakika önce

VW'NİN merkezi Aşağı Saksonya, Daimler ve Porsche'nin merkezi Baden Württemberg ile BMW ve Audi'nin merkezi Bavyera Eyaleti'nin başbakanları daha fazla iş birliği kararıyla başkent Berlin'de basının önüne çıktı.

Başbakanlar 'otomobili yeniden icat etmek' için buluştu, System.String[]
VW'NİN merkezi Aşağı Saksonya, Daimler ve Porsche'nin merkezi Baden Württemberg ile BMW ve Audi'nin merkezi Bavyera Eyaleti'nin başbakanları daha fazla iş birliği kararıyla başkent Berlin'de basının önüne çıktı. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Baden Württemberg eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, otomobil sektörünün yeniden yapılanması için çok daha sıkı bir iş birliğine gideceklerini açıkladı. Üç eyalet başbakanları federal hükümeti ise elektrikli otomobil ve otonom araç üretiminde sektörün yeniden yapılanmasını teşvik edecek şartları yaratmak için daha fazla tempoya çağırdılar.

'ELİMİZİ ÇABUK TUTALIM'

Bavyera Başbakanı Hıristiyan Sosyal Birlik Partili Söder (CSU) "Çok zaman kaybettik. Elimizi çabuk tutmalıyız" dedi. Aşağı Saksonya'nın Sosyal Demokrat (SPD) eyalet Başbakanı Stephan Weil, "Zaman aleyhimize işliyor. Büyük sorunların üstesinden beraber gelmeliyiz. Burada söz konusu olan sanayinin amiral gemisi" dedi. Baden Württemberg eyaletinin Yeşillerli Başbakanı Kretschmann ise "Otomobil yeniden icat ediliyor" dedi. Alman otomotiv sanayi emisyon değerleriyle oynanan dizel skandalı nedeniyle kriz yaşıyor. Otomotiv sanayi elektrikli otomobile geçilmesi için yoğun baskı altında.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:53 
Bavyera, Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Güncel
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