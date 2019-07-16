Başbakanlığa 'Merkel yine titrer mi' akını

TİTREME nöbetiyle tüm dünyanın gözü üstünde olan Başbakan Angela Merkel, Berlin'de bugün Moldova Başbakanı Maia Sandu'yu ağırladı.

TİTREME nöbetiyle tüm dünyanın gözü üstünde olan Başbakan Angela Merkel, Berlin'de bugün Moldova Başbakanı Maia Sandu'yu ağırladı. 'Merkel'i yine titreme krizi tutacak mı' diye merak eden çok sayıda insan da başbakanlık bahçesindeki karşılama törenini izlemek için geldi. Ancak polis önlem alarak askeri törenlerin izlenebildiği Başbakanlık binasının önündeki demir parmaklıkların 50 metre gerisine güvenlik şeridi çekti. Böylece tören uzaktan izlenebildi.



YİNE SANDALYELİ ÖNLEM



Merkel'in kameralar önünde yeniden titremesine karşı ise yine sandalyeli önlem alındı. Muhafız Alayı Tören Kıtası'nın karşısına iki sandalye konuldu. Merkel ve Moldavya Başbakanı Sandu, askeri bandonun milli marşlarını sandalyede oturarak izledi. İki Başbakan tören kıtasını ise ayakta selamladı.

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