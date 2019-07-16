Son Dakika Haberleri: Başbakanlığa 'Merkel yine titrer mi' akını
Son Dakika Güncel Haber

Başbakanlığa 'Merkel yine titrer mi' akını

8 dakika önce

TİTREME nöbetiyle tüm dünyanın gözü üstünde olan Başbakan Angela Merkel, Berlin'de bugün Moldova Başbakanı Maia Sandu'yu ağırladı.

Başbakanlığa 'Merkel yine titrer mi' akını, System.String[]
TİTREME nöbetiyle tüm dünyanın gözü üstünde olan Başbakan Angela Merkel, Berlin'de bugün Moldova Başbakanı Maia Sandu'yu ağırladı. 'Merkel'i yine titreme krizi tutacak mı' diye merak eden çok sayıda insan da başbakanlık bahçesindeki karşılama törenini izlemek için geldi. Ancak polis önlem alarak askeri törenlerin izlenebildiği Başbakanlık binasının önündeki demir parmaklıkların 50 metre gerisine güvenlik şeridi çekti. Böylece tören uzaktan izlenebildi.

YİNE SANDALYELİ ÖNLEM

Merkel'in kameralar önünde yeniden titremesine karşı ise yine sandalyeli önlem alındı. Muhafız Alayı Tören Kıtası'nın karşısına iki sandalye konuldu. Merkel ve Moldavya Başbakanı Sandu, askeri bandonun milli marşlarını sandalyede oturarak izledi. İki Başbakan tören kıtasını ise ayakta selamladı.
Angela Merkel, Moldova, Berlin, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brandenburg Kapısı Önünde 251 Sembolik Şehit Tabutu Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt Demirtaş'tan Erdoğan'a önemli çağrı: Bir adım atarsa biz kendisine on adım atarız Son dakika! Bakan Dönmez: Oruç Reis gemisi Akdeniz'e gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:21:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başbakanlığa 'Merkel yine titrer mi' akını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]