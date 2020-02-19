"Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi" - Son Dakika
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"Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

" Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır, o da merhum Erbakan hocamızdır. İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına biz de, milletimiz de rıza gösteremezdik. Başbakanlığım boyunca Yüksek Askeri Şuralarda tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi başlatırken zorluklarla karşı karşıya geleceğimizi biliyorduk. Ama tahmin edemediğimiz CHP'nin bir anda karşımıza en büyük FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı. FETÖ'ye yönelik gerekli tedbirleri 2010'da almaya başladık. MİT kumpası bu yapının gerçek niyetinin anlaşılmasını sağladı.15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya temsilcilerine kadar herkesin peşine düştüler. Bir tek kişi FETÖ'nün özel korumasına, ilgisine mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen genel başkanın önünde tüm yollar açılmıştır. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün halkın önüne hangi sıfatla çıkartılacaktı? Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık sürecinde hızlanmış, 15 Temmuz ile zirveye çıkmıştır. Devlet FETÖ'yü elbette her yerde izlemiştir ama CHP Genel Merkezi'ne yeterince bakılmadığı anlaşılıyor. Eğer 15 Temmuz yapılmasaydı hukuki alt yapısını hazırladığımız FETÖ'nün tasfiyesini başlatacaktık., "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda güya ağaç bahanesiyle başlayan olaylar kısa sürede büyüyerek devlete ve millete karşı sivil bir ayaklanma haline geldi" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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