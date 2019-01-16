Son Dakika Haberleri: Başbakanlık Binasına 460 Milyon Euro'luk Ek Bina

Başbakanlık Binasına 460 Milyon Euro'luk Ek Bina

1 saat önce

2019 yılı itibariyle 710 çalışana yükselen başbakanlık binasının daha sağlıklı hizmet verebilmesi için 400 yeni büro yapılacak.

Başbakanlık Binasına 460 Milyon Euro'luk Ek Bina, System.String[]
2019 yılı itibariyle 710 çalışana yükselen başbakanlık binasının daha sağlıklı hizmet verebilmesi için 400 yeni büro yapılacak. İnşaatına 2023'te başlanacak binanın 2028'de bitirilmesi planlandı. Yeni tasarlanan binada, 400 büronun yanı sıra kreş, kantin, posta merkezi, lojistik merkezi ve 22 metre yükseklikte bir de helikopter platformu inşa edilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:30 

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