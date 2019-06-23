Son Dakika Haberleri: Başbakanlık yarışı için canlı yayına çıkan Johnson 'aile tartışmasıyla' ilgili soruları cevaplamadı
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Başbakanlık yarışı için canlı yayına çıkan Johnson 'aile tartışmasıyla' ilgili soruları cevaplamadı

1 saat önce

İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturacak olan ismi belirlemek için yapılan lider arayışında son aşamaya geçildi. Elemeler sonrası geriye kalan son iki aday partinin eski dışişleri bakanı Boris Johnson ile şimdiki dışişleri bakanı olan Jeremy Hunt.

Başbakanlık yarışı için canlı yayına çıkan Johnson 'aile tartışmasıyla' ilgili soruları cevaplamadı, System.String[]
İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturacak olan ismi belirlemek için yapılan lider arayışında son aşamaya geçildi. Elemeler sonrası geriye kalan son iki aday partinin eski dışişleri bakanı Boris Johnson ile şimdiki dışişleri bakanı olan Jeremy Hunt.

Her iki isim sırasıyla canlı yayında kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:23 
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