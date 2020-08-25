Başçiftlik Belediye Başkanı Tunçel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye Başkanı Murat Tunçel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Tunçel, geçen hafta annesinin vefatının ve cenaze töreninin ardından ailece Tokat Devlet Hastanesine giderek Kovid-19 testi yaptırdı.

Tunçel'in ve eşinin testi pozitif çıktı.

Belediye Başkanı Murat Tunçel, AA muhabirine, "Annemin cenazesinin ardından bütün aile olarak Tokat'a geldik. Devlet Hastanesinde ailece test yaptırdık. Sadece benim ve eşimin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçemizde yaylada kendimizi karantinaya aldık. Çok şükür durumumuz iyi." diye konuştu.