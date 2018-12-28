Son Dakika Haberleri: Başçiftlik'te Kar Yağışı

Başçiftlik'te Kar Yağışı

1 saat önce

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar aralıklarla devam ediyor.

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar aralıklarla devam ediyor.

Tokat'ın ilk ve tek kayak merkezinin bulunduğu Başçiftlik ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 300 nüfusu bulunan ilçede belediye ekipleri kepçe ve greyderler ile kar temizliği yaparken, vatandaşlar da evlerinin çevresindeki karı kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Beyaz örtü ile kaplanan 1450 rakımlı ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi ise hafta sonu ziyaretçilerini bekliyor. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:05 Kaynak: İHA

Tokat, Başçiftlik, Güncel
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