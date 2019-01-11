Son Dakika Haberleri: Başdanışman Ahmet Minder'in Annesi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Başdanışman Ahmet Minder'in Annesi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

24 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun dünürü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'in dün vefat eden annesi Saadet Minder'in (85) cenazesi, Rize'nin Güneysu ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Başdanışman Ahmet Minder'in Annesi, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun dünürü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'in dün vefat eden annesi Saadet Minder'in (85) cenazesi, Rize'nin Güneysu ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Saadet Minder için Güneysu ilçesinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Boydaş, Rize Valisi Kemal Çeber, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Maliye ve Hazine Bakanı Başdanışmanı Medet Nebi Yanık ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, vefat eden annesinin çok cefakar olduğunu anlattı. Başdanışman Ahmet Minder, "Evimiz merkeze yakın olması nedeniyle babam fabrikadan çıkınca arkadaşlarını da eve getirirdi. Annemiz benimle birlikte 9 kardeşime bakar, gelen ziyaretçileri de yedirir, içirirdi. Bağ bahçe işi yapar, hayvanlara bakardı. Çok çalışkandı. Annelerimizin kıymetini bilelim, onları ihmal etmeyelim" dedi.

İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Saadet Minder'in cenazesi Merkez Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:28 Kaynak: DHA

Rize, Ahmet Minder, Güncel
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