Başdanışman Alagöz'ün Acı Günü
18 dakika önce
Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Cihat Alagöz babaannesini kaybetti.
Ticaret Bakanlığı
Başdanışmanı Cihat Alagöz
babaannesini kaybetti.
Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Cihat Alagöz Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde ikamet eden babaannesi Ayten Alagöz'ü kaybetti. 83 yaşında vefat eden Ayten Alagöz üç çocuk annesi ve 5 torun sahibiydi.
Ayten Alagöz'ün cenazesi Merkez
Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Düzenlenen cenaze namazına Alagöz'ün çok sayıda yakını ve seveni katıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:20 Kaynak: İHA
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