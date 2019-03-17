Son Dakika Haberleri: Başdanışman Oruç Esnafı Ziyaret Etti

Başdanışman Oruç Esnafı Ziyaret Etti

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğlili Baş Danışmanı Saadet Oruç, Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Başdanışman Oruç Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğlili Baş Danışmanı Saadet Oruç, Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kdz. Ereğlili Baş Danışmanı Saadet Oruç, AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin'e destek vermek amacıyla geldiği Kdz. Ereğli'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, eşi Feyzan Şahin, belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile bir birlikte esnafları ziyaret etti. Oruç, Şahin'e destek isterken esnafları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mart Salı günü Ereğli'de yapılacak olan mitingine davet etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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