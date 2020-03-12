BASDEC savunma ve havacılıkta yeni işbirlikleri için İngiltere'de - Son Dakika
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BASDEC savunma ve havacılıkta yeni işbirlikleri için İngiltere'de

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Uzay Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (BASDEC), İngiltere Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Ticaret Bölümü'nün Manchester, Coventry, Oxford ve Londra şehirlerinde organize ettiği UK Roadshow 2020 ikili iş görüşmeleri...

BASDEC savunma ve havacılıkta yeni işbirlikleri için İngiltere'de, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Uzay Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (BASDEC), İngiltere Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Ticaret Bölümü'nün Manchester, Coventry, Oxford ve Londra şehirlerinde organize ettiği UK Roadshow 2020 ikili iş görüşmeleri ve panellerine katıldı.


Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, savunma ve havacılıkta yeni ihracat pazarları için çalışmalarını sürdürüyor. BTSO'nun liderliğinde savunma ve havacılıkta faaliyet gösteren kuruluşlarla Bursalı firmaları buluşturan BASDEC, yurt dışı pazarlarında da faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Farklı kıtalarda fuar ve B2B organizasyonlarına katılan BASDEC'in bu seferki durağı İngiltere oldu. İngiltere Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından organize edilen ikili iş görüşmeleri ve panellerde, Bursa ekonomisi ve BASDEC firmalarının teknolojik üretim kabiliyetleri hakkında bilgiler aktardı.


BASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren kümelenme bünyesinde 120'nin üzerinde firmanın yer aldığını söyledi. BTSO liderliğinde yürütülen UR-GE ve kümelenme faaliyetleri çerçevesinde firmaların yurt dışı ve yurt içinde fuar programlarına katılım sağladığını kaydeden Hatipoğlu, savunma ve havacılık sanayii noktasında önemli görüşmelerin olduğu İngiltere programının oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Hatipoğlu, İngiltere iş gezisinde bilhassa Bursa'nın havacılık ve savunma alanındaki potansiyelinin detaylı bir şekilde paylaşıldığını vurguladı.


Hatipoğlu, BASDEC üyesi firmaların son 7 yılda özellikle savunma ve havacılık noktasında önemli bir yol kat ettiğini belirterek, "Otomotiv, makine ve tekstil sektörü gibi farklı alanlarda üretim tecrübesine sahip Bursa'da stratejik sektörlerdeki rekabetçiliğini güçlendirmek için platformumuz çalışmalarını sürdürüyor. BASDEC adına yapılan İngiltere ziyaretinde BASDEC firmalarının Türk savunma sanayindeki yeri ve son 10 yıldaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdik. Program kapsamında ayrıca savunma ve havacılık sektörlerinin farklı sektörlerden firmalarla görüşme yaparken, Oxford'ta düzenlenen panelde BTSO ve BASDEC adına bilgiler aktardık" dedi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İngiltere, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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