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BASDEC üyelerinden dünyanın en hafif mayın dedektörü - Son Dakika

BASDEC üyelerinden dünyanın en hafif mayın dedektörü

11.09.2021 00:57
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Bursa'da savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesi maksadıyla kurulan Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri, dünyanın en hafif mayın dedektörünü üretmek için harekete geçti.

Bursa'da savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesi maksadıyla kurulan Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyeleri, dünyanın en hafif mayın dedektörünü üretmek için harekete geçti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BASDEC üyelerinin, ana üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kendilerine ait özgün ürünler de geliştirdiğini söyledi. Küme üyelerinin TÜBİTAK üzerinden OZAN- Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü'nün teknoloji transferini sağlayarak bu ürünü geliştirmeyi hedeflediğini açıklayan Başkan Burkay, "Kümelenmenin yetenek ve kapasitelerini ortak kullanarak üretecekleri bu ürünle güvenlik güçlerimizin ve insani yardım örgütlerinin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız" dedi.

Covid-19 salgınının küresel ekonomide oluşturduğu bütün olumsuz etkilere rağmen Bursa'da savunma sanayiinin ağırlığı her geçen yıl artıyor. Bursa'da 2020 yılında doğrudan ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 285 artırarak 23,5 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık sanayii sektör temsilcileri, BTSO bünyesinde kurulan Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) ile özgün projeler geliştirerek yerli savunma sanayiine ve Türkiye'nin ihracat hedeflerine yüksek seviyede katkı sağlamayı hedefliyor.

BASDEC'in kurulduğu 2013 yılından bu yana Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda çalıştığını kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa, başta otomotiv, tekstil ve makine imalat gibi alanlarda sahip olduğu üretim yeteneği ile uzay - havacılık ve savunma gibi stratejik sektörler için de önemli bir potansiyel taşıyor. Yaklaşık 8 yıl önce başlattığımız orta yüksek ve ileri teknolojili dönüşüm hamlesi Bursa'mızı, savunma sanayiimizin yüzde 75'ine hizmet verebilecek kapasiteye getirdi. Kümelenme çatısı altında 126 firmamız bulunuyor. Üyelerimizin her birinin sektöre yönelik sistem ve alt sistem sahibi olması ve yerlileştirme çalışmalarına destek olmaları öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın orta vadeli planları ile BASDEC'in planları ve hedefleri uyumlu şekilde ilerliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın açıklamış olduğu 'Yeni Sanayileşme Modeli' ile Endüstriyel Yetkinlik Destekleme ve Değerlendirme Programı (EYDEP) ve Yetenek Envanteri (YETEN) programlarına en üst düzeyde katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Burkay, BASDEC üyelerinin ana üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kendilerine ait özgün ürünler geliştirme noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün gelinen noktada hassas mekanik sistemlerden nano teknoloji ürünlere kadar çok geniş bir alanda sistem ve teknoloji üreten firmalarımız bulunuyor. Şu anda küme firmalarımız TÜBİTAK üzerinden OZAN- Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü'nün teknoloji transferini sağlayarak bu ürünü geliştirmeyi hedefliyor. Kümelenmenin ortak ürünü olacak bu teknoloji ile devletimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Bununla birlikte dünya markası olacak ürünleri geliştirme noktasında küme firmalarımız işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu da küme üyelerinin Ozan Mayın Dedektörü üretiminde teknoloji transferi için elektronik, plastik, metal işleme ve entegrasyonda faaliyet alanlarına göre bir araya gelerek konsorsiyum oluşturduklarını söyledi. Hatipoğlu, "Teknoloji transferini yaptığımız Ozan Mayın Dedektörü, savunma sanayiimize ve ülkemize hayırlı olsun. Ozan Mayın Dedektörü Konsorsiyumu'nda olduğu gibi üyelerimiz arasında işbirliği kurarak daha fazla projede nihai ürünler üretmeyi hedefliyoruz. BASDEC olarak, müşterek üretim ile daha az kaynakla her üyemizin en yetkin olduğu alanda ürün veya hizmet sağlayarak dünya piyasaları ile rekabet edebilecek ürünlere odaklanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dünyanın en hafif metal mayın dedektörü

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM), güvenli haberleşme ve savunma sistemleri alanında geliştirdiği yeni teknolojiler arasında bulunan Ozan, kompakt yapısı ve 1,5 kilogram gibi düşük taşıma ağırlığıyla harekat bölgesinde görev alan güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Dünyanın en hafif metal mayın dedektörlerinden biri olan Ozan, güvenlik birimlerine geniş arazilerde de taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı sunuyor. Sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekranla tespit edilen hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor. - BURSA

Havacılık, Metal, Bursa, Mayın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BASDEC üyelerinden dünyanın en hafif mayın dedektörü - Son Dakika Ekonomi


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