Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Hamza Kandemir ve yönetimi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyleyen Ülkü Ocakları Başkanı Hamza Kandemir, "Ülkü Ocakları Genel Merkezinin yapmış olduğu Keloğlan ve Dede Korkut Tiyatrosu ve bundan sonra yapılacak olan faaliyetlerde belediyemizin desteğini müspet olarak görmek istiyoruz ki, başlangıcını da yapmıştık" dedi. Kandemir, "Bunun için de şahsınıza ve kurumunuza teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada ittifak ruhuna uygun bir şekilde sürecimizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Sürekli iletişim içerisinde olacağımızı burada arkadaşlarımızın huzurunda deklare ediyorum. Misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, memleketin hayrına olacak çalışmalarda, toplumu ilgilendiren konularda yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, "Bizler memleket hayrına iş yapmak için buradayız. Bizlerin amacı şehrimizin gençlerine ve geleceğine hizmet etmektir. Liderlerimiz aynı fikirde, bizler aynı fikirde amacımız memlekete hizmettir. Belki kulvarlarımız ayrıdır, ama sonuçtaki amacımız şehrimize ve insanımıza hizmettir. Bunu en iyi şekilde devam ettirebilmemiz benim için de çok önemlidir. Bizde sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgilendirecek çalışmalar yapıyorsunuz. Onlara bizde destek veriyoruz, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Burada her hangi bir tereddüdünüz olmasın. Hep beraber inşallah en güzel şeyleri yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizin başkanlığınız nezdinde tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA