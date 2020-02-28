Başdeğirmen'den şehitler için taziye mesaji - Son Dakika
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Başdeğirmen'den şehitler için taziye mesaji

6 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İdlib'te düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

Başdeğirmen'den şehitler için taziye mesaji, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İdlib'te düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mesajında şu görüşlere yer verdi: " Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan askerlerimize yönelik Esed rejim unsurlarının alçakça yapmış olduğu hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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