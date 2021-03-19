Başdeğirmen: "Her türlü fikre ve projeye açığız" - Son Dakika

Başdeğirmen: "Her türlü fikre ve projeye açığız"

19.03.2021 16:08
Başdeğirmen:

Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IDGEP) Derneği Başkanı Nazmi Esen ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IDGEP) Derneği Başkanı Nazmi Esen ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Bir başkan veya ekibim olarak 'her şeyi biz biliyoruz, her şeyi biz yaparız' demiyoruz, her türlü fikre, projeye açığız. Yeter ki, toplumun büyük kısmının o projelerden istifade edebileceğini görelim" dedi.

Isparta'da genç jenerasyon olarak dernek kurduklarını dile getiren IDGEP Dernek Başkanı Nazmi Esen, "Resmi bir yapıya kavuştuk. Yönetim kurulu üyelerimizle başkanımızı ziyaret ederek karşılıklı istişarelerde bulunduk. Belediyemizin ve başkanımızın çok güzel çalışmaları var, yakından takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Bizde belediyemizle gerekli çalışmalarda paydaş olarak dernek olarak her zaman çalışmak isteriz. Bizleri kabul ettiği için başkanımıza şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve kurulan derneğin Isparta'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu tip çalışmaların şehre ne gibi katkılar sağladığını yakından bilen bir kişi olduğunu söyledi. Başdeğirmen, "Yapılan bu çalışmayla Isparta'daki ivmenin nasıl değiştiğini, işadamlarımızla ortaya çıkan güzel projelerin sonuçlarını gören birisiyim. Önemli olan sizlerin yeni projelerle Isparta'mıza yön verebilmeniz. Bizler sizlere her zaman açığız. Bu tür dernekler bizlere çok faydalı oluyor. Sizler yeni kuruldunuz, bundan sonraki çalışmalarınızla bizlere yapılması gerekenleri, Isparta'daki yeni gelişmeleri, vatandaşlarımızın daha rahat edebileceğini düşündüğünüz çalışmaları bizlerle paylaşırsanız bizlerde kendimize yol çizeriz. Biz tek başımıza bir başkan olarak veya ekibim olarak 'her şeyi biz biliyoruz, her şeyi biz yaparız' demiyoruz, her türlü fikre, projeye açığız. Yeter ki, toplumun büyük kısmının o projelerden istifade edebileceğini görelim" şeklinde konuştu.

Dernek çalışmalarında kendilerine düşen her türlü konuda desteğe hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Belediye olarak, sizlerin yapmak istediğiniz çalışmaların yanında oluruz. Isparta'da yeni kurulan, yeni yeşeren bir derneksiniz. Bu tür kurulan derneklerin her zaman Isparta'ya bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Zamanla belki değişik illere de bu çalışmalar gidecek, oluşumlar kuracaksınız, belki de bir federasyon olursunuz. Isparta'dan çıkmış bir derneğin, federasyon olarak ülkeye yayılması kadar güzel bir marka yoktur. Marka sadece üretilen ürünlerle değil, bu tür çıkışlarla da olur" görüşlerinde bulunurken, derneğin ilçelerde, diğer illerde yaygınlaşması için de gerekli desteği verebileceğini aktardı. - ISPARTA

Başdeğirmen: Her türlü fikre ve projeye açığız

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başdeğirmen: 'Her türlü fikre ve projeye açığız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı
Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti         
16:57
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor         
16:15
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Dünya diken üstünde! ABD Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız         
15:20
İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor         
14:44
Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var         
14:31
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 17:09:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başdeğirmen: "Her türlü fikre ve projeye açığız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei