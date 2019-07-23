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Başdeğirmen: "Isparta'da basının gücünü görmemek imkansız"

1 saat önce

ISPARTA (İHA) – Basın mensuplarının, "Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta'da basının gücünü görmemek imkansız" dedi.

Başdeğirmen:
ISPARTA (İHA) – Basın mensuplarının, "Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta'da basının gücünü görmemek imkansız" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışı kabul edilen, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basın mensuplarının kamu ve toplum vicdanının oluşmasında rol oynadığını kaydeden Başdeğirmen, bunun çok önemli bir görev olduğuna dikkat çekti.

Başdeğirmen, "Isparta için tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Faaliyetlerimizin duyurulması ve kamuoyu oluşturulmasında şüphesiz ki basın kuruluşlarımızın çok büyük emeği bulunmaktadır. İlimizde özellikle basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteci arkadaşlarımızın bize verdiği önemi ve değeri çok iyi biliyoruz. Isparta basınının ilimizin gelişmesi adına ne kadar duyarlı ve fedakar olduğunu biliyorum, görüyorum ve yürekten destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Isparta'da çok sayıda basın kuruluşu olduğunu dile getiren Başdeğirmen, kentte basının gücünü görmemenin imkansız olduğunun altını çizdi. - ISPARTA
Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:38 Kaynak: İHA
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