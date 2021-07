Başdeğirmen: "Kadınlarımıza Pozitif Ayrımı Her Zaman Sağlıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları MKYK üyeleri, teşkilat çalışmaları kapsamında geldiği Isparta'da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı Dilek Kaya ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi, Akdeniz Bölgesi Isparta Sorumlusu Neslihan Ay teşkilat eğitimlerini yerinde vermek, çalışmaları incelemek için geldikleri Isparta'da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette heyete Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Hatice Çakır, AK Parti Isparta Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Şefika Pala'da eşlik etti.

Ziyarette konuşan AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı Dilek Kaya, "Teşkilat çalışmaları kapsamında Isparta teşkilatımıza ziyarete geldik. Belediye Başkanımızı ve kıymetli eşini de ziyaret edelim istedik, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Teşkilat eğitimleri ve çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kaya, kadın kolları olarak Türkiye'nin her ilinde kadın buluşmalarını yaptıklarını söyledi. Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali temalı projelerinin bulunduğunu aktaran Dilek Kaya, bu kapsamda 13 Temmuz'da Isparta'da olacaklarını dile getirerek, "Buradan tüm girişimci kadınlarımızı, girişimcilik hayali kuran kadınlarımızı programımıza davet ediyorum. Kadınlarımızı hükümetimizin destekleri olan, pozitif ayrımcılık yapılan, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere diğer bakanlıkların verdiği destek ve hibeleri anlatan bir toplantı niteliğinde gerçekleştiriyoruz. " diyerek toplantının içeriğine ilişkin detaylar paylaştı.

AK Partinin kadına her zaman en üst seviyede değer veren bir parti olduğunu söyleyen ve ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktaran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizim partimiz her zaman kadınımıza en üst seviyede değer veren bir partidir. Yıllardır kadına ne kadar değer verildiğini partimiz göstermiştir. Sizlerde bu noktada çalışmalar yapıyorsunuz. Gizli kalmış becerileri buluyorsunuz, kadınlarımızın yapabileceği çok güzel hizmetleri ortaya koyuyorsunuz. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bizler de belediye olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. ISMEK'te 100'ün üzerinde kadınımız kendi kabiliyetlerini ortaya koyarak üretim yapıyor. Yapmış oldukları ürünleri satabilmeleri, ekonomilerine katkı yapmaları için bizlerde satabileceği ortamlar ortaya koyuyoruz, destek veriyoruz, çalışma alanlarını oluşturuyoruz. Kadınlarımıza desteklerimizi sağlıyoruz. Yapmış olduğunuz çalışma gerçekten güzel. Bizler kadınlarımıza pozitif ayrımı her zaman sağlıyoruz. Daha güzel işler yapmak için el birliği, güç birliği, kadın kollarımızla birlikte çalışarak bizde yapmak istiyoruz. Şehrimizde kadınlarımıza yönelik yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ayın 13'ünde yapılacak programda Ispartalı kadınlarımız birçok farkındalığı görerek, şehrimizdeki çalışmaları geliştirecekleri inancındayım" görüşlerinde bulundu.