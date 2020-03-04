Başdeğirmen: "Kooperatifleşme doğru bir karar" - Son Dakika
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Başdeğirmen: "Kooperatifleşme doğru bir karar"

6 saat önce

Isparta Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi İmran Yazgan ile mahallede kurs gören kadınlar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Başdeğirmen:

Isparta Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi İmran Yazgan ile mahallede kurs gören kadınlar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i 'içimizden biri' diye tanımlayan Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya, "Madınlarımız sorunlarını, istek ve taleplerini başkanımıza iletecekler, başkanımıza bizleri kabul ettiği için teşekkür ederim" dedi.


Yenice Mahalleli bayanlara kurs veren Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi İmran Yazgan da, mahallelerindeki sosyal tesisin sergi açılması için belli günlerde kendilerine tahsisini istedi. Kursiyerlerin kooperatifleşmek ve ürettiklerini bu vasıtasıyla satmak istediğini dile getiren Yazgan, "Lavanta ve güle dair el işleri yapılıyor ve bunları arkadaşlarımız satmak istiyorlar. Bu noktada sizlerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, kursiyer bayanların hem ev ekonomilerine hem de Isparta ekonomisine ürettikleri ile katkı sunduklarını dile getirdi.


Belediye olarak istekleri yerine getirmenin kendilerinin birinci öncelikli işleri olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızın istekleri bizlerin yapması gereken çalışmalar" dedi.


Başdeğirmen, amaçlarının şehri modern bir hale getirmek, hem de ihtiyaçları olan vatandaşların ihtiyaçlarını görerek hayat şartlarını üst seviyelere taşımak olduğunu ifade ederek "Amacımız sizlerin el emekleri, göz nurları işleri yapabileceği yerleri temin edebilmek. Şehrimizin değişik yerlerinde çalışmalarımız var. Kadın Üretici Pazarlarımızı kuruyoruz, sizlere orada kalıcı yerler vereceğiz. Kooperatifleşmeniz çok doğru bir karar olacaktır. Bu imkanı bu yıl içerisinde sağlayacağız. Mahallenizdeki uygun yerlere, hatta dört mahallemizin kullanabileceği ortak sergileme alanları ve diğer faaliyetlerin yapılabileceği bir alan oluşturmayı planlıyoruz. Belediyemizin ihtiyacı olan ürünleri sizlerden almak için çalışmalar yapacağız. Bunlar hem sizin hem bizim için önemli. Paramızı Isparta'mız içerisinde harcamak istiyoruz. Bizlerde bu konuda sizlerin yanındayız. Hem ürettiklerinizi almak, hem de satabilmeniz anlamında katkı sağlayacağız" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, İsmail Akkaya, Isparta, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:53 Kaynak: İHA
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