Başdeğirmen: "Sizin evlatlarınız bizleriz" - Son Dakika

Başdeğirmen: "Sizin evlatlarınız bizleriz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Kıbrıs Gazisi Ahmet Pınarcı ve Şehit Onbaşı Şevket Binli'nin annesi 75 yaşındaki Ayşe Binli'yi evinde ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Kıbrıs Gazisi Ahmet Pınarcı ve Şehit Onbaşı Şevket Binli'nin annesi 75 yaşındaki Ayşe Binli'yi evinde ziyaret etti. Başdeğirmen çifti ayrıca 75 yaşındaki şehit annesi Ayşe Binli'ye akülü araç hediye etti.

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İlk olarak Davraz Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Pınarcı ve ailesini ziyaret eden Başdeğirmen çifti burada aileyle bir süre sohbet etti. Allah'ın her zaman asil milletin yanında olduğunu ve koruduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, büyük devlet olmanın kolay olmadığını ifade etti. Başdeğirmen, "Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü, bayrağımızı, milletimizi, devletimizi, vatanımızı korumak için her zaman hazırız. Zamanında siz hazır olmuşsunuz. Sizlerin sayesinde bugün hayatımızı sürdürüyoruz. Sizlerden Allah razı olsun, gazilerimize Allah bir ömür boyu sağlık sıhhat afiyet içerisinde yaşamalarını nasip etsin" dedi.Gazi Ahmet Pınarcı da ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "15 Temmuz vesilesiyle hatırlandık, sevindik, Allah razı olsun" diye konuştu.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen Kıbrıs Gazisi Ahmet Pınarcı'nın ardından Şehit Onbaşı Şevket Binli'nin annesi 75 yaşındaki Ayşe Binli'yi ziyaret etti. Başdeğirmen çifti, yürümekte zorluk çeken şehit annesi Anne Binli'ye akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Başkan Başdeğirmen, "Şehidimiz Şevket Binli ve tüm şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Şehitlerimizin sayesinde biz buralardayız. Sizler hiçbir zaman yalnız değilsiniz, bizler her zaman yanınızdayız. Sizin evlatlarınız bizleriz. Şehitlerimizin sayesinde bizler hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Allah sağlık sıhhat versin" dedi.


Şehit annesi Ayşe Binli de, "Sizler geldiğinizde, asker geldiğinde oğlum sağmış ta onun arkadaşları gelmiş gibi oluyor bana" diyerek, hatırlanmaktan ve ziyaret edilmekten dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi.


Ayşe Binli'nin yakınları da manidar bir günde ziyaret edilmekten dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ederken, "Evimize sizlerin, askerlerimizin gelmesinden bizler gurur duyuyoruz. Abim şehit oldu ama onun yaptıkları yaşıyor, biz bunu dolu dolu hissediyoruz. İnşallah böyle günleri bir daha görmeyiz, bir daha 15 Temmuzlar olmasın" dedi. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başdeğirmen: 'Sizin evlatlarınız bizleriz' - Son Dakika
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