Başdenetçi Malkoç: "Kâinatın merkezine insanı, insanın merkezine merhameti koymalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başdenetçi Malkoç: 'Kâinatın merkezine insanı, insanın merkezine merhameti koymalıyız' - Son Dakika

Başdenetçi Malkoç: "Kâinatın merkezine insanı, insanın merkezine merhameti koymalıyız"

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Kainatın merkezine insanı, insanın merkezine merhameti koymalıyız" dedi.

Başdenetçi Malkoç:

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Kainatın merkezine insanı, insanın merkezine merhameti koymalıyız" dedi.


Konya'da "Gençler Tarihiyle Buluşuyor" konferansında gençlerle bir araya gelen Malkoç, fevkalade nimetlerle şereflendirilen insana ahlaklı olma ödevi verildiğini belirterek, "Bizim medeniyetimiz adalete dayanıyor. Osmanlı Devleti'nden bu yana bu coğrafyada özgürlüklerin teminatı olduk. Rum'un, Yunan'ın dili yasaklanmadı ama bazı dönemlerde bu ülkede yaşayan insanlar kendi anadilinde konuşamadı. Örtülü öğrenciler okuluna giremedi. Kendi tarihimiz bize unutturuldu, Türk halk müziği yasaklandı, ezan Türkçeleştirildi. Neyse ki artık geçmişimizle barıştık, tarihimizle buluştuk, dinimizle kucaklaştık. Alparslan'ı, Fatih'i Yavuz'u tanımadan istikbale arzu ettiğimiz şekilde yürüyemeyiz. Gençler Alparslan olup Malazgirt'teki heyecanı hissetmeli, Kılıç Aslan olup Haçlı Seferleri'ne karşı durmanın gururunu yaşamalı, Selahaddin Eyyubi olup Ortadoğu'da yabancı unsurlara diklenmeli, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih olmalı, Yemen'i, Hicaz'ı fetheden Yavuz olmalı, Seyit Çavuş olup tonlarca ağırlığındaki mermileri kaldırma gücünü hissetmeliyiz. Diğer yandan Mevlana, Yunus Emre olup kainatın merkezine insanı koymalı, insanın merkezine merhameti koymalıyız."


"Başın düşerse dara Ombudsmanı ara"


KDK'nın hizmetlerinden bahseden Malkoç, "Devlet hizmetlerinin denetimi için Kamu Denetçiliği Kurumunu kurdu. KDK'ya başvuru ücretsiz ve kolay. Üstelik kararlarımızı en geç altı ay içerisinde alıyoruz. Ben hizmetlerimizi özetlerken başın düşerse dara Ombudsmanı ara diyorum. Biz devletle vatandaş arasında uzlaşı köprüsü kuruyoruz. Bizim kültürümüzde daha olaylar büyümeden uzlaşının yolları aranmış. Anlaşma, helalleşme yüzyıllarca insanlar arasındaki sorunları çözmüş. Yakın tarihimizde unuttuğumuz bu sistemi KDK'yı kurarak, arabuluculuk kanununu çıkararak tekrar ihdas ediyoruz. Gençler siz bizim 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceksiniz. Bu ülkenin yarını siz olacak, 2053 hedeflerimizde ön saflarda siz oturacaksınız. Sizlerin katkılarıyla adalete, demokrasiye, insan haklarına dayalı bir 2023 Türkiye'si olacak. Unutmayın ki Türkiye misakı milli sınırlarından ibaret değil. Hangi alanda okuyorsanız o alanın en iyisi olmaya çalışın. En az iki yabancı dil öğrenin ki siz iş aramayın, girişimciler sizi arasın işe almak için. Afrika, Asya, Kafkasya, Balkanlar Türkiye'den gelecek iyi yetişmiş gençleri bekliyor" dedi. - ANKARA

Şeref Malkoç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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