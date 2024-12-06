Base Blockchain ağı günlük işlem hacminde rekor kırdı - Son Dakika
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Yapay Zeka

Base Blockchain ağı günlük işlem hacminde rekor kırdı

Base Blockchain ağı günlük işlem hacminde rekor kırdı

Layer 2 çözümleri arasında öne çıkan Base ağı, günlük işlem sayısını 8,8 milyona yükselterek tüm zamanların rekoruna erişti. Platformun Kilitli Toplam Değeri (TVL) son yedi günde 227 milyon dolarlık net fon girişiyle 3,6 milyar dolara yükseldi. Base ağındaki bu büyüme, özellikle yapay zeka destekli akıllı yazılımların (AI agent) artan popülaritesinden kaynaklanıyor.

06.12.2024 12:40
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Layer 2 pazarında yeni bir dönem başladı. Base Blockchain ağı, Arbitrum'un 2,5 milyon ve Optimism'in 900 bin işlem sayısını geride bırakırken, özellikle Virtuals Protocol gibi yapay zeka destekli projeler platformun büyümesine katkı sağlıyor.

Base Ağı Yapay Zeka Projeleriyle Öne Çıkıyor

Base ağı, yenilikçi teknolojilerin entegrasyonuyla Layer 2 çözümleri arasında öne çıkıyor. Virtuals Protocol, kullanıcılarınyapay zeka destekli otonom sistemlerle etkileşime girmesini sağlayan bir platform olarak dikkat çekiyor.

Platformdaki AIXBT ve LUNA gibi yapay zeka destekli projeler, platformda yeni kullanım alanları oluşturuyor. Ağ ücretleri 28 Kasım'da üç ayın en yüksek seviyesi olan 766 bin dolara ulaştı. Bu artış, blok alanına olan talebin yükseldiğini gösteriyor.

Freysa AI projesi, ekosistemde güvenlik açıklarına dikkat çekti. Bir kullanıcı, sistemdeki açıktan yararlanarak 47 bin dolar değerinde kripto varlık çekmeyi başardı. Bu olay, 482 deneme yapan 195 oyuncunun katılımıylayapay zeka destekli sistemlerdeki güvenlik önlemlerinin önemini ortaya koydu.

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Son Dakika Yapay Zeka Base Blockchain ağı günlük işlem hacminde rekor kırdı - Son Dakika

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