Ethereum Ekosistemi, Dencun Güncellemesi ve Base ile İşlem Ücretlerinde Düşüşe Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ethereum Ekosistemi, Dencun Güncellemesi ve Base ile İşlem Ücretlerinde Düşüşe Hazırlanıyor

Ethereum Ekosistemi, Dencun Güncellemesi ve Base ile İşlem Ücretlerinde Düşüşe Hazırlanıyor

Ethereum ekosistemi, Dencun güncellemesi ve EIP-4844 protokolünün entegrasyonu ile büyük bir dönüşüm sürecine giriş yapıyor. Bu yenilikler, işlem ücretlerinde önemli düşüşler vaat ederken, Ethereum'un Katman 2 çözümü olan Base, bu dönüşüme hazır olduğunu açıkladı.

08.03.2024 09:42
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Ethereum ekosistemi, Dencun güncellemesi ve EIP-4844 protokolünün entegrasyonu ile büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bu yenilikler, kullanıcıların uzun süredir beklediği işlem ücretlerinde önemli düşüşlerin kapısını aralarken, Layer 2 (Katman 2) çözümü olan Base bu dönüşüme hazır.

Base, İlk Günden İtibaren Dencun Yükseltmesine Hazır Olacak

Ethereum'un Katman 2 çözümü olan Base, yaklaşmakta olan ve çokça beklenen Dencun güncellemesi kapsamında, ilk günden itibaren EIP-4844 protokolünü destekleyeceğini açıkladı. Bu, Ethereum ekosisteminde önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor çünkü Dencun güncellemesi, özellikle Katman 2 kullanıcıları için işlem ücretlerinde önemli düşüşler vaat ediyor. Base tarafından yapılan açıklamaya göre, bu güncelleme özellikle rollup teknolojilerine büyük faydalar sağlayarak işlem maliyetlerini on kata kadar düşürebilir.

13 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan Dencun güncellemesi, ağdaki veri kullanılabilirliğini artıracak önemli değişiklikler içeriyor. Bu güncelleme, Optimism Superchain ekosisteminin bir parçası olan Base'in yanı sıra Mode, Zora, Aevo ve Fraxtal gibi diğer projelere de avantajlar sunacak olan Ecotone OP Stack güncellemesini takip edecek.

Base, bu güncellemeyle birlikte, toplanan verilerin kullanılabilirliğinin artırılması yoluyla kullanıcıların işlem ücretlerinde 10 ila 100 kat arasında bir düşüş beklediğini ifade etti. EIP-4844, Ethereum'un Katman 1 bloklarına yeni bir "blob" kavramı getiriyor. Bu yeni özellik, mevcut sistemi etkilemeden veri kullanılabilirliğini artırarak, Katman 2 çözümlerinde daha düşük maliyetli işlemleri mümkün kılıyor. Bloblar için bağımsız bir ücret piyasası oluşturulması, yüksek ağ yoğunluğu dönemlerinde bile işlem maliyetlerinin düşük kalmasına olanak tanıyacak.

Ayrıca, bu güncellemenin işlemleri daha hızlı ve daha ucuz hale getireceği ve bu sayede zincir üzerindeki oyunlar ve merkezi olmayan limitli emir defteri borsaları gibi uygulamaları daha erişilebilir kılacağı belirtiliyor. Polygon, zkSync ve Arbitrum gibi diğer Katman 2 projeleri de Dencun güncellemesi sonrası işlem ücretlerinde düşüş beklediklerini ifade ettiler. Son olarak yapılan bu açıklamalar, Ethereum ekosisteminin genelinde büyük bir iyileşme anlamına geliyor.

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SON DAKİKA: Ethereum Ekosistemi, Dencun Güncellemesi ve Base ile İşlem Ücretlerinde Düşüşe Hazırlanıyor - Son Dakika
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