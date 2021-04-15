Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşütle atladı - Son Dakika

Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşütle atladı

15.04.2021 10:08

Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşütle atladı 88 metrelik viyadükten paraşütle atladı Atlayış anı havadan görüntülendi Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu olan ve dünya rekorlarına imza atan Cengiz Koçak, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşüt...

Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşütle atladı

88 metrelik viyadükten paraşütle atladı

Atlayış anı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu olan ve dünya rekorlarına imza atan Cengiz Koçak, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşüt ile atladı. 88 metre yükseklikteki viyadükten atlayan Koçak'ın o anları havadan görüntülendi.

Yamaç paraşütü, Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) tutkunu olan, bugüne kadar çoğu tehlikeli 7 bin atlayış gerçekleştiren ve ulusal ve uluslararası alanlarda birçok başarı elde eden emekli asker Cengiz Koçak, Kuzey Maramara Otoyolu'ndan paraşütle atladı. 88 metre uzunluğundaki viyadükten kendisini boşluğa bırakan "yarasa adam" lakaplı Koçak, tehlikeli atlayışını başarıyla tamamladı. Yere inmesi ortalama 3 saniye süren ve heyecanlı bir atlayış gerçekleştirirken Koçak'ın o anları havadan görüntülendi. Uzun zamandır böyle bir atlayış yapmadığını belirten Koçak, atlayış sırasında her şeyi bu kadar alçakta hissetmenin nabzını yükselttiğini ifade etti.

"Dünyada 46 ülkeden atladım"

Atlayıştan sonra açıklamalarda bulunan Cengiz Koçak, "Türkiye'deki tek profesyonel base jump sporcusu benim, sanırım ülkede 7 kişi daha yapıyor. 10 yıldan beri base jump, yaklaşık 30 yıldan beri de skydiving yapıyorum. Uçaklardan şuana kadar 7 bin atlayışım var benim. Emekli astsubayım ben hava indirme tugayında 10 sene, Amerika'da 2 sene ve İngiltere' Afganistan ve Bosna-Hersek'te de görev yaptım. Hep komando birliklerinde çalıştım. Paraşüt eğitmenliği, milli takımlar ve Silahlı kuvvetler takımlarında çalıştım. Dünyada 46 ülkeden atladım. 7 yaşında 19 Mayıs törenlerinde babam beni oraya götürdü. Orada gökyüzünde noktalar gördüm sonra onların yerde yürüdüklerini gördüm ve babama onların be olduğunu sordum arkadaki amcada paraşütçü olduğunu söyledi. Ben o gün paraşütçü olmaya karar verdim. Ertesi gün evin balkonundan çarşafla atladım. Çarşafın bir ucu elimden çıktı. 2'nci kattan düştüm ve hastaneye kaldırıldım. Yoğun bakımda kaldım bir süre ama bir şeyim yoktu. Türkiye'de yapmak istediğim gibi bir paraşütçü olmak İçin asker olmaya karar verdim ve 14 yaşında askeri okula gittim" dedi.

"88 metreden atladım yere inmem 3, 4 saniye sürdü"

Bu duyguyu özlediğini söyleyen Koçak, "Özellikle base jump sporunu kimseye tavsiye etmiyorum ve öğretmiyorum. Çünkü base jump sporu dünyada teoride ve pratikte en tehlikeli spor. Dünyada en çok ölümler olan spor base jump sporu. Kimsenin sorumluluğunu almak istemiyorum. Bu kadar tehlikeli bir sporsa ben neden yapıyorum? Çünkü benim çok ciddi bir tecrübem var. Ayrıca yaşımın getirdiği bir limitlerimi bilme ve bunun üstüne çıkmayacağım rahatlığıyla devam edebiliyorum. Hiçbir spor tehlikeli değildir, tehlikeli olan o spor yapan insanlardır. Base jump sporunu tehlikeli bir şekilde yapacak insanların ulaşması çok kolay. Çünkü çok erişilebilir bir spor. Bir yerden paraşüt aldığınız zaman sizin buradan atlamanızı hiç kimse engelleyemez. 88 metreden atladım yere inmem 3, 4 saniye sürdü. Uzun süredir böyle bir atlayış yapmıyordum. Yaklaşık 1 buçuk, 2 senedir wingsuit atlıyorum. Aslında çok özlediğim bir duyguydu. Wingsuit'ten sonra bir köprüden atlayıp bu kadar alçakta her şeyi hissetmek benim nabzını çok yükseltti. Korktuğumu hissettiğimi söyleyemem, çünkü yapmam gereken o kadar çok şey var ki korkmaya zamanım yok. Korkuyorsunuz demek ki siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşütle atladı
Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşütle atladı
Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşütle atladı
Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşütle atladı

Türkiye, Marmara, Emekli, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu'ndan paraşütle atladı - Son Dakika


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