Son Dakika Haberleri: Basel'de Trabzonspor hazırlıkları tamam
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Basel'de Trabzonspor hazırlıkları tamam

52 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, son çalışmasını yaptı.

Basel'de Trabzonspor hazırlıkları tamam, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, son çalışmasını yaptı.


İsviçre ekibi karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, teknik direktör Marcel Koller yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışma ile sona erdi. - TRABZON

Trabzonspor, İsviçre, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:00 Kaynak: İHA
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