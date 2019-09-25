Son Dakika Haberleri: Basel'den 4 gollü galibiyet
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Basel'den 4 gollü galibiyet

1 saat önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Ligi'nde karşılaştığı Zürih'i 4-0 yendi.

Basel'den 4 gollü galibiyet, System.String[]

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Ligi'nde karşılaştığı Zürih'i 4-0 yendi.

Basel, ligin 8. haftasında Zürih'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Arthur, 51. dakikada Kevin Bua, 80. dakikada Edon Zhegrova ve 90. dakikada Samuele Campo'nun attığı gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 19'a çıkaran Basel, zirvedeki yerini korurken, 8 puanlı Zürih 6. sırada kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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