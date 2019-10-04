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Basel maçının ardından

36 dakika önce

Basel maçının ardındanVIDEO YOKTolga SAĞLAMTRABZON (DHA) -UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, Bu mücadelenin karşılığı galibiyet...

Basel maçının ardından

VIDEO YOK

Tolga SAĞLAMTRABZON (DHA) -

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı dedi.

Galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Ünal Karaman, Evimizde oynadığımız müsabakayı kazanmak istiyorduk ama her şeye rağmen oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Görev verdiğimiz arkadaşlar, özellikle fazla forma şansı bulamayıpta kullandığımız oyuncuların da niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında pozisyonun kalemizde gol olarak bitmesi tabii ki biraz üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı diye düşünüyorum ama her şeye rağmen gelen taraftarlarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum diye konuştu.

MARCEL KOLLER İYİ BİR OYUN ÇIKARTTIK

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller ise, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha çok pozisyon üretmek istiyoruz. Bunu önümüzdeki müsabakalarda telafi etmek istiyoruz. İlk yarı çok güzeldi ama ikinci yarı pozisyona girmekte zorlanınca bir puana razı olduk. Genel olarak iyi bir maç çıkardık. Öne geçtik ve bunu korumaya çalıştık. Zaman zaman hatalar olabilir ama ona rağmen güzel bir maç çıkardık. Trabzonspor'daki bazı değişiklikler sürpriz oldu ama yine de önemli pozisyonlardaki oyuncuları bekledik ve ona göre de kendimizi ayarlamıştık ifadelerini kullandı.

Basel maçının ardından

Trabzonspor, Basel, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:10 Kaynak: DHA
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