Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika

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Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi
6 saat önce
Trabzonspor'lu taraftarlardan görüntüler BASEL -Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynayacağı maça gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:30 Kaynak: AA
Trabzonspor'lu taraftarlardan görüntüler BASEL -Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynayacağı maça gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
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