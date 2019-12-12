Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika

Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi

6 saat önce

Trabzonspor'lu taraftarlardan görüntüler BASEL -Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynayacağı maça gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor'lu taraftarlardan görüntüler BASEL -Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynayacağı maça gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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