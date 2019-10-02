Son Dakika Haberleri: Basel, Trabzonspor maçına hazır
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Basel, Trabzonspor maçına hazır

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, hazırlıklarını tamamladı.

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, hazırlıklarını tamamladı.

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Marcel Koller yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.

Trabzonspor-Basel karşılaşması yarın saat 22.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:48 Kaynak: AA
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