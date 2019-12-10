Son Dakika Haberleri: Basel - Trabzonspor maçına Makedon hakem
Son Dakika Spor Basel - Trabzonspor maçına Makedon hakem - Son Dakika Spor

Basel - Trabzonspor maçına Makedon hakem

6 saat önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

Basel - Trabzonspor maçına Makedon hakem, System.String[]

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Basel maçında düdük çalacak Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacağı belirtildi.


Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Dejan Jakimovksi olacağı aktarıldı.


Trabzonspor, Basel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:38 
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