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Basel - Trabzonspor maçına Makedon hakem
6 saat önce
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Basel maçında düdük çalacak Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacağı belirtildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Dejan Jakimovksi olacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:38
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