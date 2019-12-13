Basel-trabzonspor maçında tribünde pkkypg provokasyonu - Son Dakika
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Basel-trabzonspor maçında tribünde pkkypg provokasyonu

7 saat önce

Basel-Trabzonspor maçında tribünde PKKYPG provokasyonuİsviçre, (DHA)- İsviçre'de oynanan Basel-Trabzonspor karşılaşmasında tribünde Türkiye aleyhine pankart açıldı.

Basel-trabzonspor maçında tribünde pkkypg provokasyonu, System.String[]

Basel- Trabzonspor maçında tribünde PKKYPG provokasyonu

İsviçre, (DHA)- İsviçre'de oynanan Basel-Trabzonspor karşılaşmasında tribünde Türkiye aleyhine pankart açıldı. Trabzonspor taraftarları açılan pankarta büyük tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde, Basel şehrindeki St. Jakob-park'ta dün oynanan Basel-Trabzonspor karşılaşması sırasında terör örgütü PKKYPG yandaşları tarafından örgütü simgeleyen bez parçaları açıldı. Ev sahibi Basel'in taraftarlarının olduğu kale arkası tribünde açılan bu bez parçalarına Trabzonspor taraftarları büyük tepki gösterdi. Trabzonsporlu taraftarların, örgüt paçavralarının açıldığı noktaya gitmesi sonucu iki grup arasında arbede çıktı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
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