Basel-trabzonspor maçında tribünde pkkypg provokasyonu - Son Dakika

Basel- Trabzonspor maçında tribünde PKKYPG provokasyonu

İsviçre, (DHA)- İsviçre'de oynanan Basel-Trabzonspor karşılaşmasında tribünde Türkiye aleyhine pankart açıldı. Trabzonspor taraftarları açılan pankarta büyük tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde, Basel şehrindeki St. Jakob-park'ta dün oynanan Basel-Trabzonspor karşılaşması sırasında terör örgütü PKKYPG yandaşları tarafından örgütü simgeleyen bez parçaları açıldı. Ev sahibi Basel'in taraftarlarının olduğu kale arkası tribünde açılan bu bez parçalarına Trabzonspor taraftarları büyük tepki gösterdi. Trabzonsporlu taraftarların, örgüt paçavralarının açıldığı noktaya gitmesi sonucu iki grup arasında arbede çıktı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.