Son Dakika Haberleri: Basel-Trabzonspor maçını Aleksandar Stavrev yönetecek
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Basel-Trabzonspor maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

6 saat önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

Basel-Trabzonspor maçını Aleksandar Stavrev yönetecek, System.String[]

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Basel maçında düdük çalacak Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacağı belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Dejan Jakimovksi olacağı aktarıldı.

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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