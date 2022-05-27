"BASELECTED" sergisi, yarın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverle buluşacak - Son Dakika
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"BASELECTED" sergisi, yarın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverle buluşacak

27.05.2022 20:47
"BASELECTED" sergisi, yarın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverle buluşacak

Türkiye'den 70 sanatçının 100'ü aşkın eserinin sergilendiği "BASELECTED" sergisinin, Grand Pera Cercle D'Orient Salonu'nda ön gösterimi yapıldı.

Türkiye'den 70 sanatçının 100'ü aşkın eserinin sergilendiği "BASELECTED" sergisinin, Grand Pera Cercle D'Orient Salonu'nda ön gösterimi yapıldı.

Derya Yücel'in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikinci kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın sanatseverlerle buluşacak.

Ön gösterimde sergiyi gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç sanatçıların çağı doğru algıladıklarını belirterek, geçmiş ve gelecek arasında güzel köprü kurduklarını ifade etti.

Demircan, BASE'in gençleri bir araya toplayarak, onlara fırsat vermesini takdir ederek, Bakanlığın da her zaman böyle girişimleri destekleyeceğinin altını çizdi.

BASE Kurucu Ortağı Ali Kerem Bilge de genç sanatçılara sürdürülebilir katkı sağlamanın önemini vurgulayarak, "Biz BASE olarak mezuniyet yıllarında eserlerini sergileyerek, bir destek sağlamaya çalışıyoruz genç sanatçılara. Bugüne kadar 500 mezun sanatçımız sergi yapma imkanı buldu. Bunun Türkiye'nin genç yaratıcı gücü için çok umut verici olduğunu düşünüyorum." dedi.

Serginin küratörü Derya Yücel ise sergide son 5 yıllık BASE edisyonlarından bir seçkinin yer aldığını aktararak, "Bu 5 yılda hep farklı mekanlarda gerçekleşti sergilerimiz. Bu yıl da Grand Pera Cercle D'Orient Salonu'nun tarihi yapısıyla uyumlu bir sergileme yaptığımızı düşünüyorum. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyorum." diye konuştu.

Ön gösterime ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da katıldı.

Eş zamanlı "www.base.ist" adresinden de çevrim içi ziyaret edilebilecek sergi, resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi geniş bir yelpazede eserleri bir araya getiriyor.

Sergi süresince "Dilara Göl ile Mono Baskı Atölyesi", "Delal Eken ile Rapido Çizim Atölyesi", "Çiğdem Akgün ile Kolaj Portre Atölyesi", "Seda Boy ile Seramik Figür Heykel Atölyesi" ve "Meta iş birliğiyle Metaverse Atölyeleri" halka açık olarak yapılacak.

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Kaynak: AA

Derya Yücel, Beyoğlu, Türkiye, Orient, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'BASELECTED' sergisi, yarın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverle buluşacak - Son Dakika


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