Başepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldı - Son Dakika
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Başepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldı

08.08.2022 15:48
Başepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldı

Başepiskopos Aram Ateşyan'ın ablası Süslü Bakır, Diyarbakır'daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde yaklaşık 60 yıl aranın ardından gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Başepiskopos Aram Ateşyan'ın ablası Süslü Bakır, Diyarbakır'daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde yaklaşık 60 yıl aranın ardından gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Silvan ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Süslü Bakır için 2015'teki terör saldırılarında zarar gören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolünde restore edilerek 7 Mayıs'ta açılışı yapılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni yapıldı.

Töreni Başepiskopos Ateşyan yönetti.

Ateşyan, törenin ardından gazetecilere, ablasının sevilen biri olduğunu söyledi.

Bu nedenle burada cenaze töreni yapılmak istendiğini ifade eden Ateşyan, şunları kaydetti:

"Cenazeye katılanlara şükranlarımı sunuyorum. 50-60 seneden sonra ilk kez buradan bir cenaze kaldırıyoruz. Kilisede 2011'de bir düğün yapmıştık. Maalesef çatışmalardan dolayı kilisemiz zarar görmüştü. Bakanlıkça onarıldı. Bu toprakların çocuklarıyız. Ermeni, Rum, Süryani ve Musevi herkesle bir aileyiz. Sevmek, kucaklaşmak ve birbirimize saygı duymak varken neden ayrılalım ki? Umuyorum ki bu ülkede kardeşçe hepimiz yaşarız. Bugün de kardeşliği bu topluluk gösterdi zaten. Müslümanlar, başka inanca mensup olanlar bugün hepsi buradaydılar. Bize karşı sevgi ve saygılarını gösterdiler. Kilise onarıldı, ibadete açıldı. Buradaki Ermeni vatandaşlarımızın cenazesi, düğünü ve vaftizi de burada olacak. Evet bir kazançtı. Devletimiz sayesinde elde edildi. Artık kilisenin yaşaması lazım."

Daha sonra Bakır'ın cenazesi kiliseden çan sesi eşliğinde çıkarılarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Süryani Kadim (Ortodoks) Mezarlığı'na getirildi.

Bakır'ın cenazesi burada toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Aram Ateşyan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldı - Son Dakika
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