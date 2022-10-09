Başevirgen: "Cumhurbaşkanı'nın 'Ben Ekonomistim' Diyerek Ekonominin Dümenine Fiilen Geçtiği 2018 Yılından Bugüne Enflasyon Yüzde 295 Arttı" - Son Dakika
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Başevirgen: "Cumhurbaşkanı'nın 'Ben Ekonomistim' Diyerek Ekonominin Dümenine Fiilen Geçtiği 2018 Yılından Bugüne Enflasyon Yüzde 295 Arttı"

09.10.2022 17:16
Başevirgen: "Cumhurbaşkanı'nın 'Ben Ekonomistim' Diyerek Ekonominin Dümenine Fiilen Geçtiği 2018 Yılından Bugüne Enflasyon Yüzde 295 Arttı"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Ülke olarak ekonomik anlamda her günün, bir önceki günden daha karanlık olduğu bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanı’nın ‘ben ekonomistim’ diyerek ekonominin dümenine fiilen geçtiği 2018 yılından bugüne dolar kuru yüzde 246, enflasyon yüzde 295, işsizlik yüzde 40, yurttaşların borcu ise yüzde 116 oranında arttı” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Ülke olarak ekonomik anlamda her günün, bir önceki günden daha karanlık olduğu bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanı'nın 'ben ekonomistim' diyerek ekonominin dümenine fiilen geçtiği 2018 yılından bugüne dolar kuru yüzde 246, enflasyon yüzde 295, işsizlik yüzde 40, yurttaşların borcu ise yüzde 116 oranında arttı" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İktidarın ülkeyi getirdiği durumun refah değil batak olduğunu belirten Başevirgen, 2022'de toplam kredi borcunun 1,5 milyara dayandığını kaydetti. Başevirgen'in açıklaması şöyle:

"2018 yılında 3,8 TL olan dolar kuru, 2022'de 18,60 TL'ye 2018'de yüzde 20,3 olan enflasyon 2022'de tarihin en büyük rekorunu kırarak yüzde 80,21'e, 2018'de 6 milyon 18 bin olan işsiz sayısı 2022'de 8 milyon 500 bin kişiye ve 2018'de 537 milyon lira olan yurttaşların toplam kredi borcu ise 2022'de 1,5 milyara dayandı. Bu iktidarın ülkeyi getirdiği durum refah değil tam bir batak.

"4,1 MİLYON KİŞİ BORCUNU ÖDEYEMİYOR"

Ekonomik kriz şartlarında geçen son bir yılda bankacılık sektörü karlılığını 5'e katlarken, milyonlarca yurttaş ise ödeyemez duruma geldiği kredi borçları nedeniyle kara listeye girdi. Bu yıl bir milyon kişi icralık oldu. 4,1 milyon kişi borcunu ödeyemiyor. Risk Merkezinin verilerine göre bu yıl ocak-temmuz döneminde bankalar 538 bin 254 kişiyi kredi kartı borcunu, 659 bin kişiyi de tüketici kredisi borcunu zamanında ödeyemediği için yasal takibe aldı. Önceki yıllarda takibe alınıp icraya verilenlerden borcu devam edenlerin sayısı ise temmuz sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişilik artışla 4 milyon 144 bin 303 kişiye ulaştı. Bu durumda olanların sayısında geçen yıl temmuz ayına göre 500 bin kişilik bir artış yaşandı. Ulusal Yargı Ağı (UYAP)' a göre bu yılın ilk 9 ayında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 6 milyon 151 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise son bir yılda 933 bin adet artarak 16 Eylül itibariyle 23milyon 889 bine çıktı."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başevirgen: 'Cumhurbaşkanı'nın 'Ben Ekonomistim' Diyerek Ekonominin Dümenine Fiilen Geçtiği 2018 Yılından Bugüne Enflasyon Yüzde 295 Arttı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başevirgen: "Cumhurbaşkanı'nın 'Ben Ekonomistim' Diyerek Ekonominin Dümenine Fiilen Geçtiği 2018 Yılından Bugüne Enflasyon Yüzde 295 Arttı" - Son Dakika
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