Başeymez; "Esnaf ve sanatkarlara desteğimizi arttıracağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başeymez; 'Esnaf ve sanatkarlara desteğimizi arttıracağız' - Son Dakika

Başeymez; "Esnaf ve sanatkarlara desteğimizi arttıracağız"

6 saat önce

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar odası başkan Erdoğan Başeymez'den Aydın-Muğla illeri 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Başeymez;

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar odası başkan Erdoğan Başeymez'den Aydın- Muğla illeri 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Başeğmez, 2020 yılında esnaf ve sanatkarlara desteklerini arttıracaklarını söyledi


Bölge Birliği'nin Efeler İlçe Merkezi'nde bulunan kooperatif binasında gerçekleşen ziyarette Bodrum Esnaf Kredi Kefalet Koopertifi Başkanı Erdoğan Başeymez ve Mumcular Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürhan Koca, " Bölge Birliği Başkanımız Necip Saraç'ın destekleri ile 2019 yılında bize müracaat eden tüm esnaf ve sanatkarımızı destekledik. Kendisine esnaf ve sanatkarımız adına teşekkür ediyoruz" dediler.


Çeşitli sıkıntılara rağmen Aydın ve Muğla illerini kapsayan 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği olarak 2019 yılını başarı ile tamamladıklarını ve bölgede binlerce esnaf ve sanatkara destek verdiklerini belirten Başkan Necip Saraç ise ziyaretlerinden dolayı her iki başkan ve yönetimine teşekkür etti. Özellikle Bodrum'un Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir kapısı olarak gördüklerini belirten Bölge Birliği Başkanı Saraç, "Biz esnaf ve sanatkarımızı sadece bir mesleği icra eden gruplar olarak değil aynı zamanda toplumun bel kemiği ve ahilik ilkelerini sürdüren kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Her türlü zorluk ve sıkıntıya rağmen üretme gayretinden vazgeçmeyen, halka hizmetini sürdürürken de devletine vergisini son kuruluna kadar ödemeye çalışan esnaf ve sanatkarımız her türlü desteği hak ediyor. Bizler de elimizden gelen bu desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.


Turizm Bölgesi Bodrum'un 2019 yılında yaşanan seçimlerden ve daha sonra tekrarlanan İstanbul seçimlerinden dolayı turizm sezonuna biraz gecikmeli başladığını belirten Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Erdoğan Başeymez, "Çeşitli sıkıntı ve zorluklar yaşayan esnaf ve sanatkarlarımızın derdine derman olmak için bize gelen tüm müracaatlara olumlu cevap verdik. Esnaf ve sanatkarımızın desteklenmesinde 'Baş Efe'miz kabul ettiğimiz Bölge Birliği Başkanımız Necip Saraç'ın büyük desteği oldu. Kendisine teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. 20018'de görev geldikten sonra esnaf ve sanatkara yapılan kredi desteklemelerinde yüzde 100 artış oldu" diyerek 2020 yılında da esnaf ve sanatkara en iyi desteği vermek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.


Bodrum Mumcular Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürhan Koca ise 2019 yılının oldukça güzel geçtiğini ve 2020 yılının da güzel geçeceğinden ümitli olduklarını belirterek Başkan Necip Saraç'ı desteklerinden dolayı esnaf ve sanatkarlar adına müteşekkir olduklarını söyledi. Geçen yıl yaklaşık 17 milyon TL tutarında esnaf ve sanatkara kredi desteği sağladıklarını belirten Koca, bu yıl bu rakamın daha da artacağını söyledi. - MUĞLA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
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